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«Спартак» опубликовал фото подготовки к дерби с ЦСКА
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Пресс-служба московского «Спартака» в твиттере опубликовала фото с последней тренировки красно-белых перед столичным дерби с ЦСКА в 7-м туре российской Премьер-лиги.В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита дерби

Sport24.ru 21:11 
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Лидер против принципиального соперника: «Спартак» сыграет с ЦСКА

РИА Новости 17:10
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«Спартак» опубликовал фото подготовки к дерби с ЦСКА

BetOn 16:23
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