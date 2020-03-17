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«Спартак» оштрафован на 175 тысяч рублей
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Главный тренер команды Доменико Тедеско заплатит 50 тысяч рублей.В источнике
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«Спартак» оштрафовали на 175 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Оренбургом»

News.ru 10:32
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» после игры с «Оренбургом» на 175 000 рублей

ProstoProSport 09:59 
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«Спартак» и «Оренбург» оштрафованы на 275 тыс. рублей по итогам матча РПЛ

Вести.Ru 09:55
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