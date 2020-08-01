НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Sports.ru
  • Sports.ru
  • LiveResult.Ru
  • Российская газета
  • Евро-футбол.ру
  • Нева Спорт
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Московский "Спартак" не станет сегодня объявлять о переходе Александра Кокорина из-за трагедии в семье форварда команды Александра Соболева, сообщает sport24.ru. Ранее "красно-белые" выразили соболезнования Соболеву, у которого скончалась мать.В источнике
С чего всё начиналось
alt

«Спартак» отложил объявление о переходе Кокорина из-за трагедии в семье Соболева

Как стало известно Sport24, «Спартак» не станет объявлять о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным 1 августа из-за трагедии в семье форварда Александра Соболева.
Sport24.ru 04:36 
Подробнее о событии
alt

СМИ: «Спартак» отложил презентацию Кокорина из-за трагедии в семье Соболева

Матч ТВ 05:10
alt

СМИ: «Спартак» отложил презентацию Кокорина из-за трагедии в семье Соболева

Sportbox.RU 05:10
alt

«Спартак» не будет объявлять подписание Кокорина 1 августа из-за трагедии в семье Соболева

Metaratings 05:08
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости