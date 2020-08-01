НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Sports.ru
  • Мой Брянск0:38
  • Моя Москва.онлайн0:40
Московский "Спартак" не станет сегодня объявлять о переходе Александра Кокорина из-за трагедии в семье форварда команды Александра Соболева, сообщает sport24.ru. Ранее "красно-белые" выразили соболезнования Соболеву, у которого скончалась мать.В источнике
16
С чего всё начиналось
alt

«Спартак» отложил объявление о переходе Кокорина из-за трагедии в семье Соболева

Как стало известно Sport24, «Спартак» не станет объявлять о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным 1 августа из-за трагедии в семье форварда Александра Соболева.
Sport24.ru 04:36 
Подробнее о событии
alt

«СЭ»: «Спартак» представит Кокорина 3 августа

Матч ТВ 10:06
alt

«СЭ»: «Спартак» представит Кокорина 3 августа

Sportbox.RU 10:06
alt

1 августа Кокорин проведет первую тренировку со «Спартаком»

Metaratings 07:02
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости