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«Спартак» отметил неделю без отмененных голов из-за VAR
Российская газета
  • Телеканал 360°1:44
«Идем на рекорд: семь дней без отмененных голов «Спартака» после просмотра VAR», — сказано в сообщении.В источнике
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«Идем на рекорд, 7 дней без отмененных голов после просмотра VAR». «Спартак» пошутил на тему судейства

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