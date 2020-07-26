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«Спартак» отметил неделю без отмененных мячей
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Московский "Спартак" иронично отметил неделю без отмененных мячей.В источнике
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«Идем на рекорд»: «Спартак» поиронизировал над VAR

РИА Новости 08:25
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«Идем на рекорд, 7 дней без отмененных голов после просмотра VAR». «Спартак» пошутил на тему судейства

Матч ТВ 08:15
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«7 дней без отмененных голов». «Спартак» — о «рекорде» в межсезонье

Спорт-Экспресс 08:01
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