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«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер. Встреча завершилась со счётом 3:2.