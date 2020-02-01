НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • Soccer.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Вести.Ru
  • ODDS.ru
  • Матч ТВ
  • Народные новости
  • Спорт-Экспресс
  • Городской репортер
  • Футбол России
  • Блокнот Ростов-на-Дону
  • Дон-ТР
  • Bookmaker-ratings.ru
Московский "Спартак" обыграл "Ростов" на турнире в Катаре. Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.В источнике
13
Подробнее о событии
alt

Мирзов: нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте

Чемпионат 15:21
alt

Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

Советский спорт 12:46 
alt

Дубль Мирзова помог «Спартаку» обыграть «Ростов» - 2:1: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru 12:13
Ещё по теме
Главное
Новости