«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова

Московский "Спартак" обыграл "Ростов" на турнире в Катаре. Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.