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«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова
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Московский "Спартак" обыграл "Ростов" на турнире в Катаре. Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.В источнике
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Мирзов обыграл Карпина. «Спартак» начал турнир в Катаре с победы

Советский спорт 12:45 
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«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

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«Спартак» начинает защиту титула с победы над «Ростовом»

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