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«Спартак» поддержал заболевшего коронавирусом Бакаева
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Московский футбольный клуб «Спартак» поддержал полузащитника команды Зелимхана Бакаева, который заболел коронавирусом.В источнике
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Подробнее о событии
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«Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников». «Спартак» поддержал Бакаева

Матч ТВ 04:09
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«Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников». «Спартак» поддержал Бакаева

Sportbox.RU 04:09
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«Спартак» – Бакаеву: «Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников💪🏻»

Sports.ru 04:07
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