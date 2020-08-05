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Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» объявил о трансфере Урунова
Inc-news.ru
  • Моя Москва.онлайн0:56
  • Мой Брянск1:04
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов перешел в московский "Спартак", сообщается на официальном сайте красно-белых.В источнике
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Урунов официально стал игроком «Спартака»

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