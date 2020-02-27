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«Уральские авиалинии» стали новым спонсором «Спартака»
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Контракт российской авиакомпании со столичным клубом рассчитан на 3,5 года.В источнике
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«Уральские Авиалинии» стали перевозчиком «Спартака»

Спорт-Экспресс 06:39
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«Уральские авиалинии» и «Спартак» стали партнерами: пилотом чемпионского рейса будет Дамир Юсупов

Европейско-Азиатские новости 06:48
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Гендиректор «Уральских авиалиний»: чемпионский рейс «Спартака» сделаем бесплатным

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