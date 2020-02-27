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«Спартак» подписал контракт с «Уральскими авиалиниями»
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«Спартак» заключил контракт с новым спонсором. Им стала компания «Уральские авиалинии». Соглашение рассчитано на три с половиной года.В источнике
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