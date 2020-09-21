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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
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Московский "Спартак" показал видео моментов, которые остались за кадром гостевого матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против "Рубина" (2:0).В источнике
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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

Sport24.ru 12:38 
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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

Sportbox.RU 12:07
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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

Матч ТВ 12:07
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