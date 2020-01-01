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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча 1-го тура РПЛ с «Сочи»
Soccernews.ru
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"Спартак" на своем ютуб-канале показал, что осталось за кадром матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2).В источнике
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«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи»

Футбол России 13:57
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«Спартак» показал видео, что осталось за кадром скандального матча с «Сочи»

BetOn 13:45
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«Спартак» показал, что осталось за кадром скандального матча с «Сочи»

Чемпионат 13:37
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