«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА

«Спартак» в Youtube опубликовал видеоролик о том, что проходило до и во время матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2). В полуфинале красно-белые встретятся с «Зенитом».