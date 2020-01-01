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«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА
«Спартак» в Youtube опубликовал видеоролик о том, что проходило до и во время матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2). В полуфинале красно-белые встретятся с «Зенитом».В источнике
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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА в Кубке России

Чемпионат 04:13
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«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА

Спорт-Экспресс 03:22
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«Спартак» опубликовал того, что осталось за кадром матча с ЦСКА

Футбол России 03:04
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