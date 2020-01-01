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Игроки «Спартака» провели тренировку на «физику»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Футболисты "Спартака" на сегодняшней тренировке работали над "физикой". Видео с тренировки было опубликовано на YouTube-канале московского клуба.В источнике
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Игроки «Спартака» провели тренировку на «физику»

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«Спартак» опубликовал видео с тренировкой над «физикой»

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«Спартак» показал, как футболисты провели тренировку на физику

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