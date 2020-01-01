НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеДебют Кокорина в играх за «Спартак» отложен на неопределенный срокРПЛ. «Сочи» сыграет с «Рубином», «Краснодар» с «Арсеналом»Кокорин может попасть в заявку «Спартака» на матч с «Уфой»Тренер «Уфы» Евсеев высказал претензии манекенам на тренировке«Уфа» хочет доказать, что не является фарм-клубом «Спартака»ГлавноеВ «Локомотиве» высмеяли информацию о переходе Смолова в «Фенербахче»Французский футболист должен получить российское гражданствоКокорин может попасть в заявку «Спартака» на матч с «Уфой»«Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы«Вашингтон» Овечкина проиграл третий матч в серии плей-офф НХЛЧестный рейтинг букмекеров«Спартак» показал, как готовится к матчу против «Уфы» ЕвсееваФутбол России3Футбол РоссииГЛАС.RUМатч ТВСпортсмены проводят активную подготовку к поединку 3 тура против «Уфы».В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Спартак» показал, как готовится к матчу против «Уфы» ЕвсееваЧестный рейтинг букмекеров 04:55Вадим Евсеев высказался перед матчем со «Спартаком»ГЛАС.RU 04:51Главный тренер «Уфы» Евсеев высказался о резонансном матче со «Спартаком»BetOn 04:51рекламаЕщё по темеДебют Кокорина в играх за «Спартак» отложен на неопределенный срокРПЛ. «Сочи» сыграет с «Рубином», «Краснодар» с «Арсеналом»Кокорин может попасть в заявку «Спартака» на матч с «Уфой»Тренер «Уфы» Евсеев высказал претензии манекенам на тренировке«Уфа» хочет доказать, что не является фарм-клубом «Спартака»ГлавноеВ «Локомотиве» высмеяли информацию о переходе Смолова в «Фенербахче»Французский футболист должен получить российское гражданствоКокорин может попасть в заявку «Спартака» на матч с «Уфой»«Интер» победил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы«Вашингтон» Овечкина проиграл третий матч в серии плей-офф НХЛНовости