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«Спартак» показал, как готовится к матчу против «Уфы» Евсеева
Футбол России
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Спортсмены проводят активную подготовку к поединку 3 тура против «Уфы».В источнике
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«Спартак» показал, как готовится к матчу против «Уфы» Евсеева

Честный рейтинг букмекеров 04:55
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Вадим Евсеев высказался перед матчем со «Спартаком»

ГЛАС.RU 04:51
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Главный тренер «Уфы» Евсеев высказался о резонансном матче со «Спартаком»

BetOn 04:51
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