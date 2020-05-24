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«Спартак» показал первую тренировку после перерыва
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Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы. Ролик размещен на официальной странице команды в YouTube.В источнике
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«Ура! Наконец-то». Игроки «Спартака» отреагировали на первую тренировку за два месяца

Матч ТВ вчера в 16:27
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Sports.ru вчера в 15:23
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«Спартак» показал первую тренировку после карантина (ВИДЕО)

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