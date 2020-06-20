«Спартак» пообещал оплатить штрафы перекрывших дорогу фанатов
На фанатов завели уголовное дело о хулиганстве за перекрытие дороги. Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с болельщиками, на которых завели уголовное дело о хулиганстве за перекрытие дороги. Он пообещал компенсировать им штрафы, если их накажут.В источнике Смысл возбуждать уголовное дело? Было приятно наблюдать, что ребята проводили нас со стадиона, встретили в Туле, хотя не могли находиться на стадионе. Спасибо им за поддержку, за эти 200 километров. Мы обязательно узнаем, если будут какие-то штрафы, и все это компенсируем.Телеканал 360°02:28
С чего всё начиналось
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2) высказался о задержании болельщиков московской команды. Красно-белые выехали на матч в Тулу в пятницу вечером.
Sportbox.RU вчера в 13:20