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«Спартак» пообещал оплатить штрафы перекрывших дорогу фанатов
Спорт-Экспресс
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На фанатов завели уголовное дело о хулиганстве за перекрытие дороги. Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с болельщиками, на которых завели уголовное дело о хулиганстве за перекрытие дороги. Он пообещал компенсировать им штрафы, если их накажут.В источнике
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Георгий Джикия
российский футболист
Смысл возбуждать уголовное дело? Было приятно наблюдать, что ребята проводили нас со стадиона, встретили в Туле, хотя не могли находиться на стадионе. Спасибо им за поддержку, за эти 200 километров. Мы обязательно узнаем, если будут какие-то штрафы, и все это компенсируем.Телеканал 360°02:28
С чего всё начиналось
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Джикия: «Мы готовы заплатить штрафы за болельщиков „Спартака“»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2) высказался о задержании болельщиков московской команды. Красно-белые выехали на матч в Тулу в пятницу вечером.
Sport24.ru вчера в 12:22 
Подробнее о событии
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«Всех с победой». Джикия обратился к фанатам «Спартака» после победы над «Арсеналом»

Спорт-Экспресс 01:47
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Георгий Джикия: «Если будут штрафы для фанатов, мы узнаем всё и компенсируем»

Матч ТВ вчера в 13:20
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Георгий Джикия: «Если будут штрафы для фанатов, мы узнаем всё и компенсируем»

Sportbox.RU вчера в 13:20
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