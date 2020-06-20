Георгий Джикия российский футболист

Смысл возбуждать уголовное дело? Было приятно наблюдать, что ребята проводили нас со стадиона, встретили в Туле, хотя не могли находиться на стадионе. Спасибо им за поддержку, за эти 200 километров. Мы обязательно узнаем, если будут какие-то штрафы, и все это компенсируем.

Телеканал 360°

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