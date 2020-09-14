«Спартак» попросил РФС разобрать судейство в матче с ЦСКА
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой разобрать некоторые решения арбитра Сергея Карасёва в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что клуб направил письмо в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).