«Спартак» попросил РФС разобрать судейство в матче с ЦСКА

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой разобрать некоторые решения арбитра Сергея Карасёва в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.