НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
«Спартак» попросил РФС разобрать судейство в матче с ЦСКА
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Российская газета
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • РБК спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Вечерняя Москва
  • Общественная служба новостей
  • Metaratings
  • Футбол России
  • ODDS.ru
  • Спорт день за днем
  • Soccer.ru
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой разобрать некоторые решения арбитра Сергея Карасёва в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.В источнике
162
С чего всё начиналось
alt

«Спартак» попросил РФС разобрать судейство Карасёва в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что клуб направил письмо в Российский футбольный союз с просьбой разобрать судейство Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
Чемпионат 10:52
Подробнее о событии
alt

«Спартак» попросил РФС рассмотреть работу Карасёва на матче с ЦСКА

Metaratings 11:35
alt

Шамиль Газизов: «У „Спартака“ нет претензий к Карасеву. Просим РФС разъяснить решения судьи»

Sports.ru 11:27
alt

Газизов: «Попросили в РФС разъяснить решения судьи по серьезным моментам в матче с ЦСКА»

Sport24.ru 11:08 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости