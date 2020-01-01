НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку«Ответственность должна нести РПЛ»: заявление «Ростова» по матчу с «Сочи»Тактаров прокомментировал поражение Волкова от БлейдсаДжокович сдал тест на коронавирусИИХФ утвердила новые сроки ЧМ-2021 по хоккеюФутбол России«Спартак» поздравил Мирзова с днём рожденияSports.ru4Sports.ruСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руBobsoccerСегодня полузащитнику красно-белых исполняется 27 лет.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сборная России – в день рождения Мирзова: «Пусть первый матч за сборную случится поскорее!»Бомбардир.ру 07:11«Спартак» поздравил Мирзова с днём рожденияФутбол России 03:57«Спартак» поздравил Мирзова с днем рожденияСпорт-Экспресс 03:56рекламаГлавноеТренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку«Ответственность должна нести РПЛ»: заявление «Ростова» по матчу с «Сочи»Тактаров прокомментировал поражение Волкова от БлейдсаДжокович сдал тест на коронавирусИИХФ утвердила новые сроки ЧМ-2021 по хоккеюНовости