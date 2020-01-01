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«Спартак» поздравил Мирзова с днём рождения
Sports.ru
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Сегодня полузащитнику красно-белых исполняется 27 лет.В источнике
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Сборная России – в день рождения Мирзова: «Пусть первый матч за сборную случится поскорее!»

Бомбардир.ру 07:11
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«Спартак» поздравил Мирзова с днём рождения

Футбол России 03:57
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«Спартак» поздравил Мирзова с днем рождения

Спорт-Экспресс 03:56
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