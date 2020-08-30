Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в сборную России по футболу для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в национальную сборную России по футболу, сообщается на странице национальной команды в Twitter.