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«Спартак» поздравил Ярцева с 72-летием
Kostroma.Today
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Сегодня 11 апреля Георгию Ярцеву исполнилось 72 года. С днем рождения своего бывшего футболиста и тренера поздравил московский Спартак.В источнике
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«Спартак» поздравил Ярцева с 72-летием

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«Спартак» поздравил Ярцева с 72-летием. К поздравлениям присоединился Тихонов

Чемпионат 14:17
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Невероятная история золота спартаковского пионеротряда-96 с вожатым Горлуковичем. Вторая часть монолога Георгия Ярцева

Спорт-Экспресс 12:34
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