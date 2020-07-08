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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Metaratings
  • Городовой0:45
Заместитель главы совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал письмо председателю комитета по этике РФС Семёну Андрееву. «Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.В источнике
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Александр Медведев
А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБКвчера в 09:21
С чего всё начиналось
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А. Медведев — о словах в адрес «Спартака»: «Люди юмора не понимают. Даже не хочу касаться этой темы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
Sport24.ru вчера в 06:18 
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Джикия о словах гендиректора «Зенита»: «Неприятно. Понятно, что на эмоциях, но не стоит на такое переходить»

Sports.ru 03:56
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Джикия прокомментировал слова Медведева в адрес «Спартака»

Metaratings 02:48
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«Есть желание сыграть и победить». Джикия прокомментировал слова Медведева о жесте Дзюбы

Спорт-Экспресс вчера в 17:07
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