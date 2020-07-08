«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора.В источнике А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБК8 июля в 09:21
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
Спорт-Экспресс вчера в 07:47