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«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Metaratings
  • Городовой0:56
Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора.В источнике
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Александр Медведев
А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБК8 июля в 09:21
С чего всё начиналось
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А. Медведев — о словах в адрес «Спартака»: «Люди юмора не понимают. Даже не хочу касаться этой темы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
Sport24.ru 8 июля в 06:18 
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Комитет по этике РФС рассказал, когда рассмотрит жалобу «Спартака» на гендиректора «Зенита» Медведева

BetOn вчера в 08:10
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В комитете по этике рассказали о сроках рассмотрения обращения «Спартака» по поводу слов Медведева

Спорт-Экспресс вчера в 07:47
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РФС рассмотрит жалобу «Спартака» на слова гендиректора «Зенита» в конце этой недели либо в начале следующей

Sport24.ru вчера в 07:16 
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