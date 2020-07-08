«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Михаилов обратился в комитет по этике РФС с просьбой дать оценку словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева о поведении игрока петербургской команды Артема Дзюбы. Письмо оказалось в распоряжении «Спорт-Экспресса».В источнике А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБКвчера в 09:21
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
РИА Новости вчера в 18:22
Спорт-Экспресс вчера в 17:07