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«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Sports.ru
  • Городовой0:45
Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Михаилов обратился в комитет по этике РФС с просьбой дать оценку словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева о поведении игрока петербургской команды Артема Дзюбы. Письмо оказалось в распоряжении «Спорт-Экспресса».В источнике
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Александр Медведев
А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБКвчера в 09:21
С чего всё начиналось
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А. Медведев — о словах в адрес «Спартака»: «Люди юмора не понимают. Даже не хочу касаться этой темы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
Sport24.ru вчера в 06:18 
Подробнее о событии
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Тедеско о словах Медведева: «Зенит» сейчас – лучшая команда в России, но мы очень голодны. Дополнительная мотивация не нужна»

Sports.ru 02:25
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Джикия: «Спартаку» хочется обыграть «Зенит»

РИА Новости вчера в 18:22
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«Есть желание сыграть и победить». Джикия прокомментировал слова Медведева о жесте Дзюбы

Спорт-Экспресс вчера в 17:07
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