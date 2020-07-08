«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

«Даже не хочу касаться этой темы», — отрезал он. Пост Медведева содержал намеки, что «Зенит» победит «Спартак» на предстоящем полуфинале Кубка России. Шутка прозвучала как комментарий к видео, где игроки его команды Дзюба и Азмун изображают половой акт двух мужчин.