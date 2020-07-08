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ГородовойГородовой
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Metaratings
  • Городовой0:45
«Даже не хочу касаться этой темы», — отрезал он. Пост Медведева содержал намеки, что «Зенит» победит «Спартак» на предстоящем полуфинале Кубка России. Шутка прозвучала как комментарий к видео, где игроки его команды Дзюба и Азмун изображают половой акт двух мужчин.В источнике
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Александр Медведев
А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательнее. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.РБКвчера в 09:21
С чего всё начиналось
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А. Медведев — о словах в адрес «Спартака»: «Люди юмора не понимают. Даже не хочу касаться этой темы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое вчерашнее высказывание о «Спартаке».
Sport24.ru вчера в 06:18 
Подробнее о событии
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Гендиректора «Зенита» оштрафуют за слова о «Спартаке»

Sport.ru 06:13
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«Мы едем в Питер, чтобы ####### «Зенит». Уткин о том, как «Спартаку» надо было ответить Медведеву

Sports.ru 10:04
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Стало известно, как РФС накажет гендиректора «Зенита» за высказывания о «Спартаке»

Sport24.ru 05:25 
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