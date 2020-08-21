НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли«Рома» может купить Кокорина у «Спартака»«Спартак» предложил «Барселоне» купить ЛарссонаМесси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»«Севилья» сыграет с «Интером» в финале Лиги ЕвропыГазета.Ru«Спартак» предложил «Барселоне» купить ЛарссонаBookmaker-ratings.ru21Bookmaker-ratings.ruФутбол РоссииCT newsМатч ТВODDS.ruСпорт день за днемBobsoccerГазета.RuMetaratingsАрменпрессСпорт-ЭкспрессPravda.RuBetOnНева СпортОбщественная служба новостейSoccernews.ruГЛАС.RUNEWS.am SportSports.ruЕвро-футбол.руГол.руМосковский "Спартак" в шутку предложил "Барселоне" приобрести нападающего красно-белых Джордана Ларссона. 21 августа отец футболиста Хенрик Ларссон вошел в тренерский штаб каталонского клуба.В источнике Комментировать4Подробнее о событии «Спартак» предложил «Барселоне» Ларссона за 100 млнCT news 09:42«Спартак» готов продать Ларссона «Барселоне» только за 100 миллионов евроREGNUM 09:48«Спартак» решил пошутить над «Барселоной» по поводу ЛарссонаProstoProSport 06:40 рекламаГлавное«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли«Рома» может купить Кокорина у «Спартака»«Спартак» предложил «Барселоне» купить ЛарссонаМесси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»«Севилья» сыграет с «Интером» в финале Лиги ЕвропыНовости