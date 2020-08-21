НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» предложил «Барселоне» купить Ларссона
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • CT news
  • Матч ТВ
  • ODDS.ru
  • Спорт день за днем
  • Bobsoccer
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Арменпресс
  • Спорт-Экспресс
  • Pravda.Ru
  • BetOn
  • Нева Спорт
  • Общественная служба новостей
  • Soccernews.ru
  • ГЛАС.RU
  • NEWS.am Sport
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Гол.ру
Московский "Спартак" в шутку предложил "Барселоне" приобрести нападающего красно-белых Джордана Ларссона. 21 августа отец футболиста Хенрик Ларссон вошел в тренерский штаб каталонского клуба.В источнике
4
Подробнее о событии
alt

«Спартак» предложил «Барселоне» Ларссона за 100 млн

CT news 09:42
alt

«Спартак» готов продать Ларссона «Барселоне» только за 100 миллионов евро

REGNUM 09:48
alt

«Спартак» решил пошутить над «Барселоной» по поводу Ларссона

ProstoProSport 06:40 
реклама
Главное
Новости