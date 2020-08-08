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Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» предложил Гуге контракт на пять лет
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Московский "Спартак" предложил футболисту "Атлетико Минейру" Гуге контракт на пять лет, передает Hoje em Dia. Красно-белые готовы отдать за футболиста €4,8 млн.В источнике
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СМИ: «Спартак» отказался от трансфера Гуги

RT на русском 13:46
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«Спартаку» интересен защитник «Санкт-Галлена» Хефти

Sports.ru 12:09
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Защитник «Санкт-Галлена» Хефти может перейти в «Спартак»

Metaratings 12:32
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