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«Спартак» предложил Гуге контракт на пять лет
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Московский "Спартак" предложил футболисту "Атлетико Минейру" Гуге контракт на пять лет, передает Hoje em Dia. Красно-белые готовы отдать за футболиста €4,8 млн.В источнике
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Гуга включен в заявку «Атлетико Минейро» на матч с «Фламенго», переговоры со «Спартаком» продолжаются

Sport24.ru 15:53 
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СМИ: «Спартак» предложил Гуге пятилетний контракт

RT на русском 16:41
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«Спартак» предложил Гуге контракт на пять лет

Газета.Ru 16:07
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