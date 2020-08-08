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Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» предложил Гуге контракт на пять лет
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Московский "Спартак" предложил футболисту "Атлетико Минейру" Гуге контракт на пять лет, передает Hoje em Dia. Красно-белые готовы отдать за футболиста €4,8 млн.В источнике
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«Спартак» отказался от трансфера Гуги. Тедеско раздосадован

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Газизов: «Гуга? Любой футболист может перейти в „Спартак“. У меня уже есть по нему решение»

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