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«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Тульский футбол
  • Мой Брянск0:54
  • Моя Москва.онлайн1:01
  • Москва 240:27
  • Пятый канал0:30
Как сообщает источник, столичный клуб уже предложил российскому нападающему контрактное соглашение на три года. Отмечается, красно-белые согласились удовлетворить финансовые требования Кокорина. Также сообщается, что питерский клуб еще не делал никаких предложений Кокорину по контракту.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» предложил Кокорину огромный подписной бонус

Претенденты на игрока — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» (где хотят видеть его связку с Соболевым), «Сочи» и «Рубин». "Динамо" проявляло интерес, но вряд ли выдержит в "гонке вооружений". (Дмитрий Симонов) Кокорин является воспитанником "Локомотива" и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год.
Спорт-Экспресс 09:10
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Раскрыто неожиданное условие предложения «Спартака» Кокорину

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«Локомотив» примет решение по Кокорину до конца июля

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