«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Как сообщает источник, столичный клуб уже предложил российскому нападающему контрактное соглашение на три года. Отмечается, красно-белые согласились удовлетворить финансовые требования Кокорина. Также сообщается, что питерский клуб еще не делал никаких предложений Кокорину по контракту.В источнике
С чего всё начиналось
Претенденты на игрока — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» (где хотят видеть его связку с Соболевым), «Сочи» и «Рубин». "Динамо" проявляло интерес, но вряд ли выдержит в "гонке вооружений". (Дмитрий Симонов) Кокорин является воспитанником "Локомотива" и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год.