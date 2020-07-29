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«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Спорт уик-энд
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  • Пятый канал0:30
Трехлетний контракт предложил футболисту Александру Кокорину футбольный клуб «Спартак», сообщает 29 июля портал «Чемпионат». Издание отмечает, что «Спартак» согласился выполнить финансовые запросы футболиста.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» предложил Кокорину огромный подписной бонус

Претенденты на игрока — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» (где хотят видеть его связку с Соболевым), «Сочи» и «Рубин». "Динамо" проявляло интерес, но вряд ли выдержит в "гонке вооружений". (Дмитрий Симонов) Кокорин является воспитанником "Локомотива" и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год.
Спорт-Экспресс вчера в 09:10
Подробнее о событии
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Источник: Кокорина не будет в «Зените»

Футбол России 03:31
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«Зенит» не будет продевать контракт с Кокориным

Metaratings 03:39
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«Спартак» и «Локо» манят Кокорина, календарь РПЛ, бой Хабиб – Гэтжи подтвержден, победа «Интера» другие новости утра

Sports.ru 00:00
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