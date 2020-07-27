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«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Спорт уик-энд
  • Мой Брянск0:54
  • Моя Москва.онлайн1:01
  • Москва 240:27
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста. При этом, как пишет «Спорт-Экспресс», претендентами на получение игрока также являются футбольные клубы «Локомотив», «Сочи», «Рубин» и «Зенит».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» предложил Кокорину огромный подписной бонус

Претенденты на игрока — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» (где хотят видеть его связку с Соболевым), «Сочи» и «Рубин». "Динамо" проявляло интерес, но вряд ли выдержит в "гонке вооружений". (Дмитрий Симонов) Кокорин является воспитанником "Локомотива" и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год.
Спорт-Экспресс 09:10
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Кокорину пора забыть о Петербурге. Надо выбирать между «Спартаком» и «Локо»

Спорт-Экспресс 14:10
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«Антидзюба»: Кокорина ждут в «Спартаке», клуб сделал официальное предложение

Нева Спорт 15:57
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Источник: «Спартак» предложил Кокорину контракт на 3 года

Матч ТВ 13:40
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