«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста. При этом, как пишет «Спорт-Экспресс», претендентами на получение игрока также являются футбольные клубы «Локомотив», «Сочи», «Рубин» и «Зенит».