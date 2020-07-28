«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста. При этом, как пишет «Спорт-Экспресс», претендентами на получение игрока также являются футбольные клубы «Локомотив», «Сочи», «Рубин» и «Зенит».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет серьёзный интерес к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, который выступал за «Сочи» на правах аренды. «Спартак» уже предложил Александру контракт на три года.