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«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Спорт уик-энд
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  • Пятый канал0:30
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста. При этом, как пишет «Спорт-Экспресс», претендентами на получение игрока также являются футбольные клубы «Локомотив», «Сочи», «Рубин» и «Зенит».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» предложил Александру Кокорину трёхлетний контракт

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет серьёзный интерес к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, который выступал за «Сочи» на правах аренды. «Спартак» уже предложил Александру контракт на три года.
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Кокорину пора забыть о Петербурге. Надо выбирать между «Спартаком» и «Локо»

Спорт-Экспресс 14:10
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«Локомотив» примет решение по Кокорину до конца июля

Metaratings 17:05
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Источник: «Спартак» предложил Кокорину контракт на 3 года

Матч ТВ 13:40
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