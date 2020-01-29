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Мостовой назвал неожиданным трансфер Соболева в «Спартак»
Sports.ru
  • Мой Брянск0:49
Переход нападающего самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александра Соболева в московский "Спартак" является неожиданным, считает бывший футболист столичного клуба Александр Мостовой.В источнике
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