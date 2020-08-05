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«Спартак» анонсировал переход Урунова роликом в TikTok
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Московский "Спартак" анонсировал переход полузащитника Остона Урунова из "Уфы" роликом в TikTok. На видео футболист предстает перед подписчиками в форме столичного клуба.В источнике
Подробнее о событии
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«Спартак» опубликовал в Tik-Tok ролик с Уруновым в форме команды

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Официально: Урунов подписал контракт со «Спартаком»

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Официально: Урунов подписал контракт со «Спартаком»

Sportbox.RU 04:11
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