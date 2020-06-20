НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»«Спартак» поддержал фанатов, задержанных за хулиганствоУ назначенного на матч «Спартака» судьи выявлен коронавирусХинкель: выиграть 3:0 было бы приятнее, но победа есть победаНескольких фанатов «Спартака» задержали в ТулеГлавноеЦСКА — Зенит 0:4Селюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусомФК «Сочи» разгромил «Ростов» на своем поле со счетом 10:1Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»«Спартак» поддержал фанатов, задержанных за хулиганствоТульский футбол«Спартак» приехал в Тулу на матч с «Арсеналом»Молодой коммунар115Life.ru0:56Московский "Спартак" прибыл в Тулу на матч 23-го тура чемпионата России против "Арсенала". Красно-белые разместились в гостинице SK Royal на Советской.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Арсенал» — «Спартак». ТрансляцияSport24.ru 07:33«Арсенал» — «Спартак»: видеотрансляция матча РПЛСпорт-Экспресс 04:30«Арсенал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 16:30Чемпионат 06:30рекламаЕщё по теме«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»«Спартак» поддержал фанатов, задержанных за хулиганствоУ назначенного на матч «Спартака» судьи выявлен коронавирусХинкель: выиграть 3:0 было бы приятнее, но победа есть победаНескольких фанатов «Спартака» задержали в ТулеГлавноеЦСКА — Зенит 0:4Селюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусомФК «Сочи» разгромил «Ростов» на своем поле со счетом 10:1Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»«Спартак» поддержал фанатов, задержанных за хулиганствоНовости