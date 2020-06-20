НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГол Глушакова помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов»«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»Полиция задержала одного фаната «Спартака» за акцию в поддержку клубаУ назначенного на матч «Спартака» судьи выявлен коронавирусХинкель: выиграть 3:0 было бы приятнее, но победа есть победаГлавное«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата РоссииСелюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусомФедун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»Полиция задержала одного фаната «Спартака» за акцию в поддержку клуба«Шахтер» снова стал чемпионом УкраиныТульский футбол«Спартак» приехал в Тулу на матч с «Арсеналом»Inc-news.ru113Life.ru0:56Московский "Спартак" прибыл в Тулу на матч 23-го тура чемпионата России против "Арсенала". Красно-белые разместились в гостинице SK Royal на Советской.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Арсенал» — «Спартак». ТрансляцияSport24.ru 07:33«Арсенал» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 16:30Чемпионат 06:30«Спартак» прибыл в ТулуФутбол России вчера в 16:01рекламаЕщё по темеГол Глушакова помог «Ахмату» обыграть «Крылья Советов»«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»Полиция задержала одного фаната «Спартака» за акцию в поддержку клубаУ назначенного на матч «Спартака» судьи выявлен коронавирусХинкель: выиграть 3:0 было бы приятнее, но победа есть победаГлавное«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата РоссииСелюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусомФедун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»Полиция задержала одного фаната «Спартака» за акцию в поддержку клуба«Шахтер» снова стал чемпионом УкраиныНовости