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«Спартак» пригласил комментатора Шмурнова на стадион
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Московский "Спартак" пригласил комментатора Александра Шмурнова на стадион.В источнике
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«Разочарованы случившимся». «Спартак» пригласил комментатора «Матч ТВ» на стадион

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