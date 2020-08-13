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«Спартак» пригласил комментатора Шмурнова на стадион
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Московский "Спартак" пригласил комментатора Александра Шмурнова на стадион.В источнике
24
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«Спартак» поддержал комментатора Шмурнова, которого отстранили от эфиров на «Матч ТВ»

Sport.ru 16:00
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«Спартак» поддержал Шмурнова: Ждем вас на «Открытие Арене»

Советский спорт 15:53
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«Спартак» пригласил отстраненного от эфиров комментатора Шмурнова на «Открытие Арену»

Metaratings 15:29
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