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«Спартак» подписал новый контракт с Ещенко
Спорт-Экспресс
  • Мой Брянск0:49
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подписал новый контракт с московским клубом. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года.В источнике
Подробнее о событии
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«Спартак» продлил контракт с Ещенко до 2021 года

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«Спартак» продлил контракт с Ещенко в день его рождения

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