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«Спартак» продлил контракт с Ещенко
Спорт-Экспресс
  • Мой Брянск0:49
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко подписал новый контракт с московским клубом, как это и предполагалось ранее.В источнике
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«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко в день рождения футболиста

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«Спартак» продлил контракт с Ещенко в день его рождения

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«Спартак» продлил контракт с Ещенко до лета 2021 года. Игроку исполнилось 36 лет

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