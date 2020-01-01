НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКАСборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе ЕвротураДжон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика РейесаРоссийский лыжник Большунов выиграл масс-старт на Кубке мираГимнастка Солдатова призналась, что больна булимиейГоворит Москва«Спартак» продлил контракт с защитником Андреем ЕщенкоСпорт-Экспресс116Мой Брянск0:49Андрей Ещенко выступает за московский «Спартак» с 2016 года. За это время он провёл за команду 86 матчей.В источнике Комментировать2Подробнее о событии «Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко в день рождения футболистаSport.ru 05:59«Спартак» продлил контракт с Ещенко в день его рожденияЧемпионат 03:07«Спартак» продлил контракт с Ещенко до лета 2021 года. Игроку исполнилось 36 летSports.ru 03:03ГлавноеДубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКАСборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе ЕвротураДжон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика РейесаРоссийский лыжник Большунов выиграл масс-старт на Кубке мираГимнастка Солдатова призналась, что больна булимиейНовости