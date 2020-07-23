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«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ
Евро-футбол.ру
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Московский футбольный клуб "Спартак" проголосовал против расширения чемпионата России с 16 до 18 команд. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.В источнике
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«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ

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Газизов: «Спартак» изначально был против расширения РПЛ

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Гендиректор «Спартака» высказался об отношении клуба к расширению РПЛ

BetOn 08:15
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