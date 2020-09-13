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«Спартак» проиграл ЦСКА в дебютном матче Кокорина
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Во втором тайме на поле у «Спартака» появился новичок Александр Кокорин. Это дебютный матч для форварда в составе новой команды. Победа позволила ЦСКА набрать 13 очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице.В источнике
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Доменико Тедеско
итальянский футбольный тренер
Я очень рад, что Александро наконец вернулся в строй после полуторомесячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист и, уверен, быстро справится с этой задачей.Футбол России13 сентября в 14:51
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Мостовой оценил дебют Кокорина за «Спартак» в дерби с ЦСКА

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Sports.ru 13 сентября в 16:26
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