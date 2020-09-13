«Спартак» проиграл ЦСКА в дебютном матче Кокорина
Во втором тайме на поле у «Спартака» появился новичок Александр Кокорин. Это дебютный матч для форварда в составе новой команды. Победа позволила ЦСКА набрать 13 очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице.В источнике Я очень рад, что Александро наконец вернулся в строй после полуторомесячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее вернуться в строй, набрать игровой игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист и, уверен, быстро справится с этой задачей.Футбол России13 сентября в 14:51
Sport.ru 13 сентября в 17:30
Матч ТВ 13 сентября в 15:04
Sports.ru 13 сентября в 16:26