НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» проиграл в дебютном для Кокорина матче«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛКалиниченко обвинил судью матча ЦСКА и «Спартака» в отсутствии яицЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дербиТренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКАГлавноеТедеско заявил, что разочарован результатом «Спартака» в матче с ЦСКА«ПСЖ» в меньшинстве дома проиграл «Марселю»Квят получил предупреждение за аварию на Гран-при Тосканы«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛРоссийская газетаЦСКА — Спартак 3:1Чемпионат24ЧемпионатBetOnИзвестияСпорт-ЭкспрессBobsoccerRT на русскомPrognozistИА Красная ВеснаMockva.ruФАНSMINEWS в ПодольскеМИР 24Футбол РоссииКП - СамараLiveSport.ruNewInformСпорт уик-эндSport24.ruРБК спортiReactorТелеканал 360°Sports.ruСпорт день за днемODDS.ruЦСКА добился волевой победы над "Спартаком" в центральном матче седьмого тура чемпионата России. Уступая по ходу встречи, армейцы выиграли встречу - 3:1. К принципиальному дерби "Спартак" подошел в ранге одного из лидеров чемпионата.В источнике Комментировать252Подробнее о событии «Спартак» проиграл ЦСКА в дебютном матче Кокорина. Лидером РПЛ остался «Сочи»Матч ТВ 13:58ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболуМК-Спорт 14:02Волевая победа ЦСКА и дебют Кокорина за «Спартак» в видеообзоре матча РПЛSport.ru 15:00рекламаЕщё по теме«Спартак» проиграл в дебютном для Кокорина матче«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛКалиниченко обвинил судью матча ЦСКА и «Спартака» в отсутствии яицЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дербиТренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКАГлавноеТедеско заявил, что разочарован результатом «Спартака» в матче с ЦСКА«ПСЖ» в меньшинстве дома проиграл «Марселю»Квят получил предупреждение за аварию на Гран-при Тосканы«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛНовости