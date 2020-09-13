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ЦСКА — Спартак 3:1
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ЦСКА добился волевой победы над "Спартаком" в центральном матче седьмого тура чемпионата России. Уступая по ходу встречи, армейцы выиграли встречу - 3:1. К принципиальному дерби "Спартак" подошел в ранге одного из лидеров чемпионата.В источнике
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