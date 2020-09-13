ЦСКА — Спартак 3:1

ЦСКА добился волевой победы над "Спартаком" в центральном матче седьмого тура чемпионата России. Уступая по ходу встречи, армейцы выиграли встречу - 3:1. К принципиальному дерби "Спартак" подошел в ранге одного из лидеров чемпионата.